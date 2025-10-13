Extorsionadores amenazan a choferes por cupos en Trujillo, desatando una ola de violencia que mantiene en zozobra al transporte público de la llamada “ciudad de la eterna balacera”. La empresa Esperanza Exprés, cuya unidad fue atacada a balazos el miércoles pasado mientras transportaba pasajeros en la avenida Miguel Grau, enfrenta una campaña sistemática de intimidación de la banda criminal “Los Pulpos”.

Frente a esta crítica situación, alrededor de sesenta unidades han paralizado sus labores este fin de semana como medida de protesta y por temor a nuevos ataques. La detención de Amparo Alvarado Ruiz de 26 años, quien sería presunta autora de las extorsiones y estaría vinculada a la organización delictiva, no ha logrado detener las amenazas que mantienen en vilo al sector transportista.

