Un ladrón con saco y corbata robó el celular a una niña en Trujillo y habría intentado secuestrarla, según la denuncia presentada por la madre de la menor. El sujeto, quien aprovechó su apariencia formal para no generar sospechas, fue captado por cámaras de seguridad en el interior de un establecimiento comercial, donde se le ve forcejeando con la pequeña para arrebatarle el equipo, un hecho que alerta sobre las nuevas tácticas delictivas. La madre, quien observaba a distancia, asegura que el individuo también intentó llevarse a la niña, quien logró separarse a tiempo del agresor, lo que evitó una tragedia mayor.

El presunto delincuente, quien alega pertenecer a la Policía Nacional del Perú según testimonios de testigos, se encuentra actualmente identificado y bajo investigación por el robo agravado y la presunta tentativa de secuestro. Este caso, que ha conmocionado a la comunidad trujillana, evidencia la vulnerabilidad de los menores incluso en entornos cotidianos, lo que exige a las autoridades una respuesta contundente frente a delitos que emplean el engaño como método para victimizar a la población.

