Lo que comenzó como una simple visita del censo se transformó en una sesión de confesiones explosivas cuando el censista, con la inocente pregunta de si tenían “prole”, destapó que tenía cinco hijos de una relación anterior, una noticia que dejó a su pareja, él, al borde de un colapso neuronal justo en la sala de su casa. Aunque él intentó sobreponerse con un “te acepto con tus 5 hijos”, la situación escaló hacia lo absurdo cuando reveló que todos sus vástagos se llaman Fernando, lo que generó la lógica pregunta de cómo los distingue, a lo que ella respondió con total naturalidad “les llamo por su apellido”, una solución que dejó más dudas de las que resolvió sobre su capacidad de crianza.

Vea también: Presidente José Perí juramenta a su gabinete de ministros

El caos no terminó ahí, el censista fue testigo de cómo los celos enfermizos de se desataron, acusándolo de coquetear con una chica en muletas que, según él, era solo una amiga del colegio que “ayer no tenía muletas”. La visita de otra pareja culminó con la revelación más inverosímil: una deuda de 10,000 soles con un jefe que propuso descontar 1,000 soles por cada beso de ella a su jefe, un método de pago que ella aseguró haber saldado de un día para otro, dejando en el aire la pregunta de cuánta pasión se necesita para financiar un préstamo.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO