Los tubulares en La Huacachina operan sin protocolos de seguridad, según ha revelado la Fiscalía de Ica al identificar que más de 450 de estos vehículos circulan de manera irregular en el principal destino turístico de la región. Estas unidades, que realizan recorridos por las dunas sin contar con revisiones técnicas obligatorias, placas de identificación o registro formal, representan un riesgo latente para los visitantes, quienes confían en servicios que carecen de supervisión estatal. La informalidad del parque automotor se mantiene pese a existir una reglamentación específica del Ministerio de Transportes, lo que ha derivado en tragedias como la de una turista estadounidense que falleció aplastada tras volcar la unidad donde viajaba.

Vea también: Abogada de Christian Rodríguez confirma agresión previa de Gustavo Salcedo: “No es la primera vez que ocurre”

La investigación periodística evidenció que empresas como Lima Experience continúan operando tras incidentes fatales, solicitando a los turistas la firma de documentos que eximen de responsabilidad en caso de accidentes. Estos operadores recurren a la tercerización de servicios utilizando vehículos en mal estado y sin Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente, lo que complica la trazabilidad de las responsabilidades legales. La falta de fiscalización por parte del gobierno regional y municipal permite que esta situación persista, exponiendo a los visitantes a graves peligros durante los paseos aventura que ofrecen en las dunas iqueñas.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO