Tula Rodríguez expresó un emotivo mensaje a su hija Valentina Carmona luego de que esta revelara públicamente su discapacidad en entrevista para Día D. La joven, con apenas 16 años, sorprendió por su madurez y valentía al compartir su experiencia de vida y sus planes a futuro.

Tula destacó la fortaleza de Valentina y su actitud positiva ante las adversidades. “Hay días en los que la miro y no puedo creer lo grande, valiente y única que es”, escribió en su cuenta de Instagram. “Juntas hemos aprendido, crecido, reído y llorado. Pero sobre todo, hemos formado un equipo fuerte, imperfecto, pero lleno de amor. Te admiro y te amo, hija”, añadió.

Este mensaje ha conmovido a sus seguidores, quienes han reconocido la gran relación entre madre e hija y la importancia de visibilizar la discapacidad con naturalidad y sin tabúes. Figuras del espectáculos como Brenda Carvalho también le dedicaron mensajes como: “Tan bellas, son el dúo perfecto, amiga”. “Hermosas, son un gran equipo”, agregó Yahaira Plasencia.

Valentina Rodríguez habla sobre su discapacidad en Día D

En la entrevista para Día D, Valentina contó con total sinceridad que nació sin una oreja y que usa un audífono para facilitar su vida diaria. “Desde chiquita me operaron a los seis años y para mí ha sido un tema demasiado relajado, porque me encanta contarlo, porque me gusta ver la reacción de la gente, porque se quedan asombrados”, comentó con naturalidad.

La joven también reveló que en su infancia enfrentó comentarios y consejos sobre ocultar su condición, pero ella siempre decidió aceptarse tal como es. “Cuando era chiquita y no tenía la oreja, estaba de moda que las chicas se hagan moño y me dijeron que mejor no. A mí me daba igual lo que la gente piense, hasta ahora mi mamá sigue siendo más tabú con ese tema. Me pusieron una prótesis”, relató con una sonrisa.

