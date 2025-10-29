En medio del dolor por la partida de Elvia García Linares, madre de Maju Mantilla, la conductora Tula Rodríguez reveló un detalle que ha conmovido a muchos: la madre de la ex Miss Mundo nunca dejó de apoyar a su hija, incluso cuando esta enfrentaba una tormenta mediática por las acusaciones de infidelidad lanzadas por su esposo, Gustavo Salcedo.

“Ella siempre estuvo de su lado, la acompañó hasta el final. No la juzgó, no la cuestionó. Fue una madre presente, amorosa, que entendía el dolor de su hija”, expresó Tula ante las cámaras, tras asistir al velorio realizado en Miraflores. La también actriz recordó con emoción la fortaleza de Elvia en sus últimos días.

Un lazo que trascendió la polémica

La muerte de Elvia García ocurrió el pasado 27 de octubre, justo cuando Maju Mantilla atravesaba una difícil situación personal. Las acusaciones públicas de Gustavo Salcedo generaron un escándalo mediático, pero según Tula, Elvia nunca permitió que eso afectara su relación con su hija. “Ella sabía quién era Maju, y eso le bastaba”, agregó.

Tula Rodríguez, quien también ha vivido la pérdida de su madre, se mostró especialmente empática con la situación. “Sé lo que es perder a una mamá, por eso vine a acompañarla. En estos momentos, lo único que importa es el amor”, dijo conmovida.

Apoyo de figuras públicas y seguidores

La revelación de Tula Rodríguez ha generado una ola de mensajes de apoyo hacia Maju Mantilla en redes sociales. Muchos usuarios destacaron la importancia del respaldo familiar en momentos de crisis, y el ejemplo de Elvia como madre incondicional. “Una madre siempre está, incluso en silencio”, escribió una seguidora en Instagram.

Por ahora, Maju Mantilla se mantiene alejada de los medios, enfocada en despedir a su madre y rodearse de sus seres queridos. Se espera que en los próximos días emita un mensaje público de agradecimiento por las muestras de cariño recibidas.

