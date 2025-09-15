Tula Rodríguez, quien confirmó que muy pronto regresará a la televisión para ser parte de una novela de Michelle Alexander, fue consultada si estaría dispuesta a compartir roles con Ethel Pozo, teniendo en cuenta que la hija de Gisela también ha participado en producciones de la conocida productora de TV.

“No… no sé… no, no, yo la verdad no quiero minimizar a nadie, pero digamos que me gustaría compartir siempre con los compañeros actores, con las actrices”, dijo dejando entrever que preferiría trabajar con intérpretes con formación artística.

Ante la intervención de un reportero que, en tono irónico, le comentó: “Con las que sí tienen talento”, Tula se defendió y aclaró: “No, yo no estoy diciendo eso. Me refiero a que yo he sido bailarina y al inicio decían, ‘no, ella no’ y con mi actuación, con mi chamba, bueno… empecé”.

Finalmente, Rodríguez explicó que su deseo es compartir escena con profesionales del oficio. “Si es que voy a compartir escenario con alguien, capítulos, tendría que ser con una compañera o compañero formado, actor también, pero si en caso fuera ella, no sé…”, sostuvo.

Cabe recordar que entre Tula Rodríguez y Gisela Valcárcel existe una antigua rivalidad no declarada, debido a que ambas estuvieron vinculadas sentimentalmente en distintas etapas con Javier Carmona, quien llegó una hija con la primera en mención.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO