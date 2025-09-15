Tula Rodríguez decidió romper su silencio y pronunciarse sobre el escándalo mediático que involucra a Maju Mantilla y a su exesposo Gustavo Salcedo, luego de que Magaly Medina sugiriera que la exMiss Mundo habría tenido una relación extramatrimonial con su productor.

“Maju es mi amiga y voy a ser objetiva… Trabajamos muchos años y conozco a mi Maju, así como también tuve la oportunidad de conocer al papá de sus hijos… Lo que he conocido ha sido a un Gustavo que ha sido un caballero, súper respetuoso y buen papá… son temas que ellos tienen que arreglar, pero Maju es mi amiga y si Maju dice que no, entonces es no”, sostuvo.

Tula confía en la versión de la exreina de belleza

La exconductora también mostró sus dudas respecto a los chats filtrados entre Mantilla y Rodríguez: “Yo no quiero defender pero en redes se puede editar y hacer cosas, es algo que solo les compete a ellos”, señaló.

Sin embargo, dejó en claro que no comprometería su palabra por completo: “Yo no voy a poner las manos al fuego por nadie. Yo doy mi vida y mi mano y mi cuerpo y mi alma por mi hija, lo otro, cada uno sabe lo que es, pero si Maju dice que no, es no”, agregó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO