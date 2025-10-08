Tula Rodríguez volvió a captar la atención de sus seguidores tras protagonizar un divertido momento durante su reencuentro con Maju Mantilla, Ricardo Rondón, Joselito Carrera y Gino Pesaressi, sus excompañeros del recordado programa En Boca de Todos. La conductora compartió en sus redes sociales los detalles de la reunión, donde no faltaron las risas, las bromas y una escena inesperada con el exguerrero.

Durante el encuentro, Gino Pesaressi fue el último en llegar, lo que generó las quejas en tono de broma de sus colegas: “Primero fui yo, segundo Joselito, tercera Tula, cuarta la Miss Mundo y por último Gino Pesaressi. Le mandé ubicación y recién llega”, comentó Ricardo Rondón, mientras Tula apoyaba su reclamo.

Al momento de saludar al grupo, la popular ‘Peludita’ no dudó en bromear con el modelo y le lanzó una propuesta que sorprendió a todos: “¿Por qué llegas tarde? Chápame y te perdono”, dijo entre risas, provocando que Pesaressi le diera varios besos en la mejilla. El divertido intercambio rápidamente se volvió viral, mostrando la buena química y el cariño que aún existe entre los exconductores del programa.

