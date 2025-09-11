Un nuevo ajuste de cuentas del crimen organizado terminó con la vida de Dennis Carrasco, de 27 años, quien fue ejecutado por sicarios que lo atacaron cuando viajaba como pasajero en un mototaxi en Tumbes. Los agresores, que se desplazaban en una moto lineal y actuaron con total impunidad a la vista de vecinos, descargaron su arma contra el joven, quien según reportes policiales no era ajeno al mundo delictivo.

El conductor del mototaxi, quien intentó socorrerlo tras la huida de los homicidas, trasladó al herido al hospital, donde los médicos confirmaron su muerte a causa de los múltiples impactos de bala. Su acompañante, una mujer logró escapar del ataque.

