Un turista que paseaba por la costa de playa d’en Bossa, una de las zonas más concurridas de Ibiza, realizó un macabro hallazgo: un pie humano flotando en la orilla. El visitante, consternado, alertó de inmediato a las autoridades.

La Policía confirmó el aviso recibido alrededor de las 08:00 horas del viernes, 10 de octubre, y desplegó varias patrullas junto a especialistas de la Policía Científica, quienes trasladaron la extremidad al Instituto de Medicina Legal y Forense de Ibiza.

“Durante la intervención, los efectivos utilizaron un palo para sujetar el miembro y evitar que las olas lo arrastraran nuevamente al mar”, detalló un comunicado policial.

Las primeras hipótesis apuntan a que el pie pudo haber sido arrastrado por el fuerte temporal marítimo registrado durante los últimos días en la isla, a raíz de la tormenta Alice, que afectó las Baleares con intensas lluvias y oleaje.

La escena causó conmoción entre turistas y vecinos que transitaban por el lugar, muchos de los cuales se detuvieron atónitos ante el despliegue policial.

Posible conexión con otro hallazgo

Tres días antes, el 7 de octubre, se había recuperado un cadáver en avanzado estado de descomposición a dos millas de la bahía de Talamanca, también en Ibiza. Los restos fueron trasladados al puerto deportivo Botafoc, donde intervinieron médicos forenses y la Guardia Civil.

Por ahora, las autoridades no confirman si ambos hallazgos están relacionados, pero no descartan ninguna hipótesis. Los forenses intentan determinar si el pie pertenece a un hombre o una mujer, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

