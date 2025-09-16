Los bloqueos en Machu Picchu han dejado turistas varados que se desesperan tras perder viajes planificados con meses de anticipación. Esta paralización, motivada por intereses económicos y políticos en la concesión de rutas de buses, obligó a visitantes a regresar “con llanto y cólera” según testigos presenciales. El conflicto, que enfrenta a comuneros y policías en el tramo ferroviario Ollantaytambo-Machu Picchu, generó enfrentamientos con 15 heridos y la cancelación del único medio de transporte hacia la ciudadela.

La situación se agrava por la posible pérdida de la denominación como Maravilla Mundial, mientras los gremios turísticos del Cusco preparan marchas exigiendo la intervención del gobierno nacional. La crisis, que evidencia la fragilidad de la infraestructura turística peruana, mantiene en vilo a un sector que representa vital importancia para la economía regional. Estos bloqueos, que impiden el transporte en la ruta Hiram Bingham, afectan directamente a 18 buses autorizados para trasladar visitantes diariamente.

