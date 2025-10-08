El tradicional Turrón de Doña Pepa se reinventa con versiones creativas que conquistan a los paladares durante todo el mes de octubre. En una feria ubicada en el pasaje Porta frente al Parque Kennedy en Miraflores, los asistentes pueden encontrar desde un turrón vegano a base de naranja hasta un innovador helado que captura todo el sabor del postre original.

Entre las novedades más destacadas sobresale un alfajor hecho con la masa clásica del turrón y una miel espectacular de pura fruta, una combinación que deleita por su equilibrio entre lo tradicional y lo moderno. Estas propuestas, que estarán disponibles solo hasta las 9:00 p.m. de hoy, demuestran cómo los chefs peruanos reinterpretan un ícono dulce, manteniendo su esencia pero llevando su textura y presentación a un nivel completamente nuevo.

