La TUUA desde este lunes 27 de octubre cobrará a los viajeros con escala en Lima una tarifa de 12 dólares por el uso de las modernas instalaciones del aeropuerto Jorge Chávez. Este impuesto, que según el concesionario Lima Airport Partners servirá para recuperar la inversión de 2000 millones de dólares en el nuevo terminal, se aplicará específicamente a los pasajeros de vuelos internacionales que realicen escala en la capital peruana.

La medida, que ya cuenta con módulos de pago implementados en la zona de conexiones internacionales, permite el abono mediante tarjeta de débito, crédito o de forma presencial, siguiendo el modelo de recuperación de inversión establecido en los contratos de concesión desde 2012. La implementación del impuesto genera preocupación en las aerolíneas, quienes advierten que afectará la competitividad del hub limeño frente a alternativas como Bogotá o Panamá, donde los pasajeros no enfrentan este cargo adicional. Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, sostiene que esta decisión podría derivar en pérdida de conectividad y disminución del flujo turístico hacia el Perú.

