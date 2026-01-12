La geopolítica mundial ha entrado en una fase de redefinición agresiva este lunes. Desde el Air Force One, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado lo que los analistas internacionales califican como un ultimátum diplomático sin precedentes recientes entre aliados de la OTAN. El mandatario ha dejado claro que la adquisición o control de Groenlandia ya no es una sugerencia, sino un objetivo estratégico inminente de su administración. “De una forma u otra, vamos a tener Groenlandia”, sentenció Trump, marcando una línea roja que coloca a Washington en una ruta de colisión directa con Dinamarca y la Unión Europea.

La justificación: El temor al eje Moscú-Pekín

El argumento central de la Casa Blanca para esta maniobra descansa en la “seguridad nacional” y la protección del Ártico, una región rica en minerales y de vital importancia estratégica que, según Trump, está en riesgo de caer bajo la influencia de potencias rivales. El presidente fue enfático al señalar la urgencia de la intervención estadounidense: “Si no tomamos Groenlandia, Rusia o China lo harán, y no voy a permitir que eso pase”. Para el líder republicano, la actual administración danesa sobre la isla es insuficiente para garantizar la defensa del hemisferio norte, llegando a ridiculizar los recursos militares actuales del territorio autónomo con una frase que ha resonado en las cancillerías europeas: “¿Saben cuál es su defensa? Dos trineos tirados por perros”.

Tensión máxima en la Alianza Atlántica

Las declaraciones han provocado un sismo diplomático en Copenhague. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien ya había calificado anteriormente las intenciones de compra como “absurdas“, se enfrenta ahora a una amenaza velada de intervención unilateral. Trump, lejos de buscar una salida diplomática tradicional, ha sugerido que la soberanía estadounidense es la única garantía de seguridad para la isla: “Cuando la poseemos, la defendemos”. Esta postura pone a prueba la cohesión de la OTAN, ya que Dinamarca advirtió la semana pasada que cualquier intento de tomar la isla por la fuerza destruiría 80 años de vínculos de seguridad transatlánticos, una advertencia que Trump desestimó con frialdad al sugerir que los aliados europeos necesitan a EE.UU. más de lo que Washington los necesita a ellos.

Ecos de una nueva doctrina de seguridad

Para el observador peruano y latinoamericano, este movimiento no debe leerse como un hecho aislado en el Polo Norte, sino como la consolidación de una política exterior estadounidense que prioriza el control territorial estratégico sobre el consenso multilateral. Analistas sugieren que, tras las recientes operaciones de seguridad en el hemisferio occidental —como la intervención en Venezuela mencionada en reportes de inteligencia recientes—, Washington se siente envalentonado para asegurar sus fronteras extendidas. Trump ha sido explícito en su pragmatismo: “Groenlandia debería hacer un trato, porque Groenlandia no quiere ver a Rusia o China tomar el control”. Esta lógica de “protección forzosa” reconfigura el derecho internacional, planteando un escenario donde las potencias pueden reclamar territorios basándose en amenazas hipotéticas de terceros.

El desenlace de esta crisis definirá el orden geopolítico de la próxima década. Mientras la población groenlandesa y sus partidos políticos han manifestado un rechazo rotundo a quedar bajo control estadounidense, insistiendo en su derecho a la autodeterminación, la Casa Blanca parece decidida a avanzar. La insistencia de Trump en que intervendrán “les guste o no” sugiere que las herramientas de presión económica y diplomática se intensificarán en los próximos días. El Ártico ha dejado de ser una zona de cooperación científica para convertirse en el nuevo tablero de ajedrez donde las superpotencias miden sus fuerzas, con una nación pequeña atrapada en el medio de una disputa de gigantes.

