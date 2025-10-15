Licha nunca imaginó que, a sus 38 años, su propio padre cuestionaría su paternidad, pero un comentario suyo en una reunión familiar desencadenó la tormenta. Edgar, herido y furioso, asegura que fue ella quien sembró la duda al afirmar que su verdadero padre era Félix, un hombre del que incluso guarda fotos con sus hermanas. Mientras Licha y su hermana menor evitan defender a su madre, la tensión estalla: ¿por qué las hijas no respaldan a la mujer que siempre las crió? Los tres hermanos, ahora adultos, se sometieron a la prueba de ADN, pero los resultados podrían cambiar sus vidas para siempre.

El programa promete ser un remolino de emociones, con Edgar dispuesto a abrir los sobres en vivo, sin importar las consecuencias. “No quiero ni imaginar que salga negativo”, confiesa, mientras Licha, entre lágrimas, exige respuestas. ¿Será Félix el padre biológico o Edgar vivirá el alivio de confirmar su paternidad tras décadas de dudas? La familia está al borde del colapso, y hoy, frente a millones, descubrirán la verdad que todos temen.

