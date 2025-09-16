Reimond Manco se ha convertido en un papá genial, formando una hermosa familia alejado de los escándalos que marcaron su pasado. El ex ‘jotita’ del fútbol peruano encontró en Lilia Moretti el amor que transformó su vida, casándose con ella cuando tenía dos niños pequeños a quienes asumió como hijos propios desde el primer momento. Juntos incrementaron la familia con dos niños más, creando un núcleo familiar unido que Manco describe como “el tesoro más preciado” que le ha dado la vida, según reveló Magaly Medina en su programa.

La conductora mostró su asombro ante la transformación del exfutbolista, quien dejó atrás sus “días oscuros” para convertirse en un padre amoroso y ejemplar. Sus hijos lo definen como un consejero estricto que quiere verlos encaminados y con notas sobresalientes, demostrando que el cambio fue posible gracias al apoyo de Lilia, quien no dudó en darle “jalones de orejas” cuando era necesario.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO