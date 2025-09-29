Un sector de transportistas convoca a un paro para este jueves, 2 de octubre, en protesta por la creciente inseguridad y las extorsiones que sufren a diario. La medida, que podría ser acatada por miles de conductores, surge tras los recientes ataques violentos, lo que ha generado un profundo malestar en el gremio. Mientras algunos gremios confirman su adhesión a la paralización, otros se mantienen en evaluación, reflejando la complejidad y la urgencia de la crisis de seguridad que afecta al transporte público.

Esta protesta se da en un contexto donde los usuarios manifiestan viajar con miedo, adoptando incluso prácticas como evitar los asientos cercanos al conductor para minimizar riesgos ante un posible ataque sicario. Dirigentes del sector han señalado que, si el Estado no ofrece soluciones concretas que garanticen su integridad, podrían considerar medidas de autoprotección más drásticas. La movilización evidencia la presión ciudadana y del sector transporte para que las autoridades enfrenten con eficacia la delincuencia que mantiene en zozobra a la población.

