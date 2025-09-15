Una explosión en un bar de España ha dejado un muerto y 25 heridos, un balance trágico que los equipos de emergencia confirmaron tras una intensa búsqueda con perros en los escombros. La detonación, que se originó en un piso ocupado anexo al local, provocó el derrumbe de una pared medianera y alcanzó a vehículos en plena calle, lo que explica la alta cifra de víctimas. Entre los heridos graves se encuentra el copiloto de un coche que pasaba en ese momento, cuya vida corre peligro según los servicios sanitarios.

El suceso ocurrió alrededor de las 15:00 horas en la calle Manuel Maroto del barrio de San Diego, una vía que quedó irreconocible por los destrozos en edificios y fachadas. Hasta el lugar se movilizaron 18 dotaciones de Bomberos y 13 de Samur-Protección Civil, quienes trabajan con drones para localizar posibles víctimas atrapadas.

