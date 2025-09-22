¿Una nueva pandemia? La amenaza de que las mascarillas volverían a ser obligatorias en Perú gana fuerza ante los críticos niveles de contaminación del aire en Lima. Los especialistas, quienes ya recomiendan limitar las actividades al aire libre, no descartan que el uso de mascarillas sea nuevamente impuesto. Esta medida, que recuerda a la época de COVID-19, busca proteger a la población del aumento de casos de asma e infartos vinculados a la polución.

Según el Senamhi, la toxicidad atmosférica alcanza el 50% en algunos distritos, superando todos los límites permitidos para la salud humana. Esta situación, provocada por el caos vehicular y la débil circulación del viento, ha encendido las alarmas de las autoridades sanitarias. Los distritos más afectados son Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Santa Anita y Ate, zonas que presentan alta densidad poblacional y acumulación de basura.

