Una vaca puso de cabeza una librería en Argentina al ingresar de manera imprevista y causar escenas de pánico entre los presentes. El animal, que se encontraba suelto, irrumpió cerca de las 10 de la mañana por la puerta principal del local, lo que generó que dos clientas que se encontraban comprando huyeran asustadas para refugiarse detrás del mostrador. La situación, que se desarrolló en cuestión de segundos, derivó en considerables destrozos ya que la vaca comenzó a embestir los estantes y a voltear objetos.

Finalmente, el personal municipal logró capturar al animal después de que este saliera caminando por donde mismo entró, mientras varios hombres intentaban contenerla sin éxito. El dueño de la vaca ahora enfrenta una multa por su negligencia, tal como confirmaron las autoridades locales de Concordia, donde ocurrió el insólito hecho.

