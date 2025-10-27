Universitario de Deportes lleva cinco títulos de torneos cortos ganados de manera consecutiva, coronándose campeón del Clausura 2025 en el estadio Unión de Tarma con tres fechas de anticipación

El cuadro crema, dirigido por Jorge Fossati, selló su segundo tricampeonato en 101 años de historia tras vencer 2-1 con goles de Matías y Alex Valera.

El equipo aseguró el título al colocarse 10 puntos sobre su seguidor más cercano, Cusco FC, demostrando una consistencia que inició en 2023 cuando conquistaron el primer torneo de esta racha en Matute.

Los cremas se recuperaron de un autogol de Anderson Santa María y un gol anulado a Valera, mostrando el carácter que los ha caracterizado durante este ciclo dominante.

