Universitario de Deportes empató 0-0 ante Deportes Tolima en el Estadio Monumental y firmó una nueva decepción internacional, quedando eliminado de la Copa Libertadores y también sin opciones de acceder a la Copa Sudamericana.

La “U” saltó al gramado de Ate con la obligación histórica de ganar, pero la propuesta en la cancha distó mucho de lo que exigía una final continental. La única ilusión de la primera mitad llegó apenas a los 6 minutos, cuando Jairo Concha sacó un remate rasante desde el borde del área que obligó al guardameta colombiano Neto Volpi a estirarse para mandarla al córner.

A partir de ese instante, el partido se volvió un monólogo predecible: Una defensa tolimense sólida y replegada que no pasó mayores apuros, sumado de un Martín Pérez Guedes lento en la transición y sin brújula en el mediocampo, para cerrar con un Alex Valera totalmente aislado y deambulando entre los centrales colombianos esperando un milagro en profundidad.

Universitario nunca encontró claridad ofensiva

Desde el arranque, Universitario mostró la obligación de buscar el triunfo, pero careció de profundidad en los últimos metros. La primera llegada clara apareció apenas a los 6 minutos con un remate de Jairo Concha que obligó al arquero Neto Volpi a intervenir. Sin embargo, tras esa acción, Tolima logró acomodarse defensivamente y neutralizó casi todos los intentos ofensivos del cuadro crema.

Con el pasar de los minutos, el equipo de Héctor Cúper cayó en un juego predecible, abusando de los centros y pelotazos largos que facilitaron el trabajo de la defensa colombiana. Tolima, consciente de que el empate le servía para clasificar, retrocedió líneas y manejó la ansiedad de Universitario.

Los cambios no levantaron

En el complemento se esperaba una actitud arrolladora por parte de los dirigidos por el argentino Héctor Cúper, pero el libreto se mantuvo idéntico: un exasperante toqueteo lateral hasta la mitad de la cancha que siempre terminaba en pelotazos estériles y fáciles de rechazar para la zaga del Tolima.

Buscando respuestas desesperadas, Cúper realizó cuatro modificaciones, incluyendo el ingreso del muy criticado delantero Seuko Gassama para refrescar el ataque, pero las variantes no tuvieron ningún peso específico en el trámite.

A los 64 minutos, una luz de esperanza se encendió tras un desborde de Andy Polo que terminó en un centro peligroso; el arquero Volpi calculó mal y quedó colgado, pero Alex Valera no llegó a conectar de cabeza con el arco a su disposición. Hacia el final (80′), más bien fue Tolima el que casi lo gana tras un disparo cruzado de Kelvin Flórez que el golero Diego Romero logró salvar milagrosamente con las piernas. El pitazo final selló el destino merengue entre pifias de la tribuna.

La reacción de los hinchas tras la eliminación

El ambiente en el Estadio Monumental cambió radicalmente conforme avanzaba el encuentro. Más de 50 mil hinchas llegaron con ilusión a Ate, pero la frustración fue creciendo ante la falta de acción del equipo.

Tras el pitazo final, las cuatro tribunas expresaron su molestia con silbidos, insultos y cánticos dirigidos al plantel y a la dirigencia. Uno de los reclamos más repetidos fue el tradicional “Que se vayan todos”, reflejando el descontento de la hinchada luego de quedar eliminados tanto de la Copa Libertadores como de la posibilidad de disputar la Copa Sudamericana.

La eliminación también dejó una fuerte sensación de frustración entre los aficionados debido a la crisis ofensiva del equipo. Universitario cerró la fase de grupos sin capacidad de reacción en ataque y acumulando varios partidos consecutivos sin marcar goles, situación que terminó agotando la paciencia de gran parte de la hinchada crema.