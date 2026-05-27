En un partido carente de ideas, fútbol y rebeldía, Universitario de Deportes empató 0-0 ante Deportes Tolima en el Estadio Monumental y consumó un rotundo fracaso internacional al no solo ser eliminado de la Copa Libertadores, sino quedándose también sin el premio de consuelo de la Copa Sudamericana.

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La “U” saltó al gramado de Ate con la obligación histórica de ganar, pero la propuesta en la cancha distó mucho de lo que exigía una final continental. La única ilusión de la primera mitad llegó apenas a los 6 minutos, cuando Jairo Concha sacó un remate rasante desde el borde del área que obligó al guardameta colombiano Neto Volpi a estirarse para mandarla al córner.

A partir de ese instante, el partido se volvió un monólogo predecible: Una defensa tolimense sólida y replegada que no pasó mayores apuros, sumado de un Martín Pérez Guedes lento en la transición y sin brújula en el mediocampo, para cerrar con un Alex Valera totalmente aislado y deambulando entre los centrales colombianos esperando un milagro en profundidad.

Los cambios no levantaron

En el complemento se esperaba una actitud arrolladora por parte de los dirigidos por el argentino Héctor Cúper, pero el libreto se mantuvo idéntico: un exasperante toqueteo lateral hasta la mitad de la cancha que siempre terminaba en pelotazos estériles y fáciles de rechazar para la zaga del Tolima.

Buscando respuestas desesperadas, Cúper realizó cuatro modificaciones, incluyendo el ingreso del muy criticado delantero Seuko Gassama para refrescar el ataque, pero las variantes no tuvieron ningún peso específico en el trámite.

A los 64 minutos, una luz de esperanza se encendió tras un desborde de Andy Polo que terminó en un centro peligroso; el arquero Volpi calculó mal y quedó colgado, pero Alex Valera no llegó a conectar de cabeza con el arco a su disposición. Hacia el final (80′), más bien fue Tolima el que casi lo gana tras un disparo cruzado de Kelvin Flórez que el golero Diego Romero logró salvar milagrosamente con las piernas. El pitazo final selló el destino merengue entre pifias de la tribuna.