Universitario de Deportes recibe esta noche desde las 7:30 p. m. (hora peruana) a Deportes Tolima de Colombia por la última jornada del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Los dirigidos por Héctor Cúper salen al coloso de Ate con una única consigna en el libreto: ganar o morir en el intento para meterse entre los 16 mejores clubes de América.

El único camino es ganar

Con un Coquimbo Unido de Chile ya instalado cómodamente en los octavos de final como líder absoluto con 10 unidades, el segundo boleto de la serie se definirá en una batalla de infarto sobre el césped del Monumental. El panorama en la tabla obliga a la “U” a firmar un partido perfecto:

Si Universitario gana sumará 8 puntos y superará directamente a Deportes Tolima (que se quedaría con 7), logrando provisionalmente el segundo lugar.

Además, si los cremas ganan y Nacional (que tiene 5 puntos) vence a Coquimbo en el otro partido, la “U” mantendrá el segundo puesto gracias a su mejor diferencia de goles y al enfrentamiento directo (ganó 4-2 en Lima y empató 0-0 en Montevideo).

Sin embargo, el resultado que desfavorecía a Universitario, haciendo que quede automáticamente eliminado de la Copa Libertadores, es el empate, ya que beneficia directamente al Tolima por su ventaja en la tabla.

El partido que puede salvar el semestre

Para Universitario, este choque internacional no es un compromiso más; es la oportunidad de oro para salvar un inicio de año sumamente irregular. Tras haberse coronado campeones nacionales indiscutibles en los últimos tres años, los cremas sufrieron un duro revés en el plano local, al no lograr el Torneo Apertura.

El argentino Héctor Cúper es consciente de la presión que ejercen tanto la directiva como la exigente hinchada merengue, quienes exigen avanzar en la Libertadores y ganar el Torneo Clausura a como dé lugar:

“Yo soy el primero que entiende que el empate, a un club como Universitario, no le sirve. Pero pensemos que hemos alternado con muchos jugadores (ante Moquegua), porque el martes tenemos otro partido muy importante y físicamente tenemos que pensar un poco en todo”, argumentó el DT tras guardar a sus principales figuras el fin de semana.

Posibles alineaciones

Universitario: Miguel Vargas; Anderson Santamaría, Williams Riveros Cain Fara; Andy Polo, Martín Pérez, Jairo Concha, Héctor Fértoli, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Edison Flores.

Tolima: Neto Volpi; Edwar López, Jan Angulo, Ánderson Angulo, Cristian Arrieta; Juan Pablo Nieto, Cristian Trujillo, Juan Pablo Torres; Jersson González, Adrián Parra y Kelvin Flórez.

Ficha del partido