Universitarios, gremios e influencers se unen a la gran marcha del 15 de octubre, una jornada que se perfila como una de las movilizaciones más masivas del año. Colectivos universitarios y sindicatos del transporte confirmaron su participación en las últimas horas, lo que demuestra el descontento creciente frente a los problemas sociales y económicos que atraviesa el país.

El país se alista para una protesta que, según los organizadores, busca visibilizar las demandas ciudadanas que no han sido atendidas por las autoridades. Aunque la convocatoria surge desde distintos frentes, todos coinciden en que es momento de exigir transparencia y medidas efectivas contra las extorsiones, temas que mantienen en tensión a gran parte de la población peruana.

