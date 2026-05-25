La UNMSM formalizó la apertura de un espacio de concertación, con el respaldo y mediación de la Defensoría del Pueblo, orientado a canalizar las demandas estudiantiles y concretar el pronto reinicio de las labores institucionales dentro de la casa de estudios.

Según precisó un pronunciamiento de la institución, las negociaciones se programaron para arrancar este lunes 25 de mayo en las instalaciones de la emblemática Casona, ubicada en el Centro Cultural de San Marcos.

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Esta medida se concretó luego de que la administración de la universidad solicitara formalmente el apoyo del organismo constitucional para que actúe como un facilitador neutral en la resolución del conflicto.

La instalación de esta mesa de negociaciones surge como respuesta directa a la medida de fuerza que mantiene bloqueada la ciudad universitaria desde el pasado 12 de mayo. Esta ocupación, liderada por un sector de la comunidad estudiantil, ha paralizado por completo el normal desenvolvimiento de las cátedras y de los trámites de gestión interna del campus.

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En ese contexto, las autoridades universitarias enfatizaron que las mesas de trabajo tendrán la misión de evaluar con detenimiento cada petición de los manifestantes, contribuyendo a estructurar una solución pacífica que salvaguarde el derecho a la educación de toda la población sanmarquina.

De manera paralela a los esfuerzos de pacificación, la Decana de América informó sobre un importante avance político alcanzado durante la sesión de la Asamblea Universitaria del pasado 22 de mayo, donde se aceptó por mayoría la dimisión en pleno de los miembros del Comité Electoral.

¿Qué garantías ofrece la intervención de la Defensoría del Pueblo en el conflicto de la UNMSM?

La participación de la Defensoría del Pueblo como ente moderador resulta clave en este tipo de conflictos estudiantiles, ya que su presencia asegura que los acuerdos se alcancen bajo un clima de respeto a los derechos fundamentales y sin presiones de ninguna de las partes.

Al constituirse la mesa en un terreno neutral como la Casona de San Marcos, el organismo estatal velará por el cumplimiento de los compromisos asumidos, sirviendo de puente para que las legítimas demandas de los alumnos sobre gobernanza o infraestructura sean escuchadas por las autoridades dentro de los cauces de la legalidad institucional.