La UNMSM suspendió el examen de admisión 2026-I tras la toma de la ciudad universitaria por estudiantes que rechazan modificaciones en el reglamento de ingreso. Decenas de alumnos permanecen atrincherados en las ocho puertas de la institución desde las 4 de la tarde, donde derribaron rejas metálicas y colocaron pancartas de protesta. La medida de fuerza responde al acuerdo administrativo que establece pagos de 300 soles de inscripción y 500 mensuales para quienes busquen una segunda carrera, lo que los manifestantes consideran un paso hacia la privatización.

La administración universitaria justificó la suspensión de las pruebas, originalmente programadas para el 13, 14, 20 y 21 de septiembre, alegando la necesidad de proteger la integridad física de los postulantes ante los presuntos actos vandálicos. La Policía Nacional se mantiene custodiando los alrededores del campus mientras continúan las tensiones entre las partes, sin que se vislumbre una solución inmediata al conflicto. Los estudiantes exigen la anulación completa del reglamento modificado y el anuncio de nuevas fechas para el proceso de admisión antes de desalojar las instalaciones.

