Uno de los detenidos en el presunto atentado contra el alcalde Rafael López Aliaga niega categóricamente cualquier participación, afirmando poseer pruebas que demuestran su no implicación. Este individuo, quien fue capturado posteriormente al primer sospechoso, ha admitido conocer a la persona que fue aprehendida en el lugar de los hechos con un arma de fuego, lo que establece un vínculo claro entre ambos. Las autoridades, que llevan la investigación, centran sus esfuerzos en esclarecer los detalles de esta conexión y verificar la supuesta evidencia presentada, ya que esto podría redefinir por completo la línea de investigación inicial.

El segundo detenido corrobora su relación con el primer arrestado, aunque se deslinda de la autoría del plan, en una declaración que añade una capa de complejidad al caso. La Policía Nacional realiza las indagaciones para identificar a la organización criminal detrás del incidente y determinar el blanco específico del ataque, lo cual es crucial para establecer móviles y responsabilidades. Este proceso de interrogatorio, que ya está en marcha, es fundamental para desentrañar la verdad de los hechos y proporcionar respuestas a una ciudadanía expectante por la gravedad del suceso.

