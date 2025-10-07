Los usuarios en SJL denuncian una poca afluencia de buses, una situación que perjudica a miles de personas que dependen del transporte público para sus labores diarias, a pesar del anuncio oficial sobre la cancelación del paro de transportistas. Este temor los lleva a mantener sus vehículos guardados, una decisión que impacta directamente en la economía familiar de los trabajadores que no pueden llegar a sus empleos.

La escasez de unidades responde al miedo que impera entre los conductores, quienes se sienten desprotegidos ante la ola de extorsiones y asesinatos que ha cobrado vidas de colegas en los últimos días. El problema trasciende la movilidad y evidencia una crisis de seguridad nacional, ya que la respuesta estatal es percibida como insuficiente y desconectada de la angustiosa realidad que viven a diario.

