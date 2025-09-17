Colapso digital: afiliados no pudieron acceder a sus cuentas

La aprobación del octavo retiro de fondos AFP por parte del Congreso generó una avalancha de usuarios que intentaron ingresar a las plataformas digitales de las administradoras de pensiones. Según reportes en redes sociales, las páginas web y aplicaciones móviles de AFP Integra, Prima, Habitat y Profuturo presentaron fallas, bloqueos y mensajes de error.

Muchos afiliados denunciaron que no podían consultar el estado de su cuenta, verificar el monto disponible ni acceder a formularios de retiro. “Intenté entrar desde las 6 p.m. y la página no carga”, escribió un usuario en X (antes Twitter), mientras otros compartían capturas de pantalla con mensajes como “Error 503” o “Servicio no disponible”.

¿Qué dice la SBS y las AFP?

Hasta el cierre de esta nota, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) no ha emitido un comunicado oficial sobre la caída de los sistemas. Sin embargo, fuentes cercanas a las administradoras indicaron que se trata de una “sobrecarga temporal” debido al alto tráfico generado por la expectativa del nuevo retiro.

Las AFP han pedido calma a los usuarios y recordaron que el proceso de retiro aún debe ser promulgado por el Ejecutivo y publicado en el diario oficial El Peruano antes de habilitarse oficialmente. “Todavía no hay cronograma ni formulario activo”, señalaron voceros de AFP Integra en respuesta a los reclamos.

¿Cuándo se podrá solicitar el retiro?

Aunque el Congreso ya aprobó el proyecto de ley, el retiro no será inmediato. El Ejecutivo tiene un plazo para promulgar la norma o devolverla con observaciones. Si se publica sin cambios, las AFP tendrán hasta 15 días hábiles para habilitar el proceso de solicitud, según lo estipulado en anteriores retiros.

Se espera que el retiro permita acceder hasta S/20,600 (equivalente a 4 UIT), en tres armadas mensuales. La SBS deberá emitir los lineamientos técnicos para el desembolso, y las AFP deberán garantizar la operatividad de sus plataformas para evitar nuevas caídas.