Usuarios reportan demoras en el Metro de Lima debido a una avería que paralizó el tramo entre Angamos y Cabitos. Los viajeros, quienes se encuentran varados en estaciones como Jorge Chávez, forman largas filas y comienzan a perder la calma ante la falta de avances. Mediante altoparlantes, el servicio informa que trabajan para restablecerlo a la brevedad, pero muchos pasajeros han optado por abandonar el tren para buscar transporte alternativo.

La falla, que se extiende por más de 40 minutos, genera caos en la línea de sur a norte durante la hora punta matutina. Esta situación, que se viraliza en redes sociales a través de videos enviados por los afectados, provocará retrasos masivos en la llegada a centros laborales, lo que ha motivado un llamado de comprensión a los empleadores.

