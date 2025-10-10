La salida de Dina Boluarte y sus ministros de Palacio de Gobierno se produjo cerca de la 1:00 a.m. tras la vacancia presidencial, marcando el epílogo de una gestión que acumuló múltiples cuestionamientos aunque el crimen de la agrupación musical Agua Marina actuó como detonante final. La exmandataria, cuyo paradero actual se desconoce pese a las vigilias periodísticas en su domicilio y en la Embajada de Ecuador por un eventual asilo político, abandonó la sede ejecutiva usando los carros oficiales mientras los legisladores reconocían que existían causales para vacarla hace tiempo.

El operativo de salida se desarrolló de manera discreta, coincidiendo con el retiro temporal de la seguridad estatal de su vivienda en Surquillo, donde periodistas intentaron infructuosamente comunicarse con ella al encontrar el timbre bloqueado y sin respuesta alguna. Testigos reportaron que los efectivos policiales formaron un cordón perimetral que luego desmontaron, aunque posteriormente regresaron las medidas de protección, generando incertidumbre sobre la situación legal y logística de la exmandataria.

