“Quiero darle donde más le duele”: la frase que desató el escándalo

Valentino Lázaro, influencer colombiano y amigo cercano de Cara Rodríguez —exesposa de Beéle—, encendió la polémica al asegurar que Isabella Ladera habría sido la responsable de filtrar el video íntimo que protagonizó junto al cantante. Durante su participación en el pódcast Dímelo King, Lázaro presentó audios en los que la modelo supuestamente expresa su intención de “destruir” al artista urbano.

“Ella me dijo: ‘Se me ocurre acabarlo, darle donde más le duele’”, relató Valentino, quien afirmó que la conversación ocurrió semanas antes de que el video se hiciera viral. Además, mostró capturas de pantalla que indicarían que Isabella ya sabía de la existencia del material desde el 9 de julio.

¿Filtración premeditada o manipulación mediática?

Según Lázaro, la reacción de Isabella Ladera tras la filtración fue parte de una estrategia. “Lo primero que hizo fue culpar a Beéle, sin explicar cómo se filtró el video ni mencionar si perdió su celular”, comentó. El influencer también señaló que el video muestra al cantante con el cabello rosado, el mismo look que tenía durante la revelación de sexo del segundo hijo de Cara Rodríguez, lo que para él sugiere una sincronización intencional.

Estas declaraciones han dividido a los usuarios en redes sociales. Mientras algunos respaldan la versión de Lázaro, otros consideran que se trata de una campaña de desprestigio contra la modelo venezolana, quien ha denunciado públicamente haber sido víctima de una traición.

Isabella Ladera responde con mensajes reflexivos

Tras las acusaciones, Isabella Ladera compartió varios mensajes en sus redes sociales, sin mencionar directamente a Valentino. “Todo va a estar bien”, escribió en Threads, junto a una imagen del cielo. También publicó: “Ojalá nunca les pase algo así”, en referencia al impacto emocional que ha vivido desde la viralización del video.

La influencer aseguró que el material solo estaba en manos de dos personas: ella y Beéle. En su comunicado, expresó que la filtración “atenta contra su dignidad y la de su familia” y anunció que tomará acciones legales para esclarecer lo ocurrido

