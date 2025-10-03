Valentino Palacios y Josi Martínez protagonizaron un momento de puro tortazo en vivo con la frase “Ay no, yo no me baño de noche”, demostrando el carisma que los ha convertido en las nuevas estrellas de “Esto es Guerra”. Magaly Medina destacó en su programa que estos novatos, quienes han desplazado a los “dinosaurios” del reality, imponen un aire fresco con ocurrencias espontáneas que generan una auténtica química entre ellos.

La ‘Urraca‘ elogió esta vibra saludable que contrasta notablemente con las recordadas disputas de Alejandra Baigorria y Onelia Molina, donde la violencia verbal y física era constante. Valentino y Josi comprenden que el reality es un juego donde la competencia termina cuando acaban las pruebas, manteniendo una relación de respeto que según Medina representa la evolución positiva del formato.

