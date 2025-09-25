Vanessa López confiesa que ella buscó la paz con “Tomate” Barraza al revelar que fue quien dio el primer paso para la reconciliación. La ex de “Tomate” explicó que decidió hablar con el cantante durante el Día del Padre, ya que consideró que la fecha era propicia para acercarse y priorizar la relación de padres. Según señaló, su objetivo fue crear un ambiente más estable para su hija.

La conversación entre ambos se produjo en el set de Magaly, la firme, donde Vanessa López expresó que quería dejar atrás los conflictos para dar ejemplo a la menor. Aunque reconoció que al inicio su postura era distante, afirmó que tomó la iniciativa porque comprendió que la paz con “Tomate” Barraza era necesaria. La expareja coincidió en que el bienestar de su hija debía estar por encima de cualquier diferencia.

