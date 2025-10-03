Vanessa López dejó en shock a sus seguidores de redes sociales al afirmar que se encuentra nuevamente embarazada. Esta conversación se da poco después de anunciar su reconciliación “cómo padres” con Carlos ‘Tomate’ Barraza, con quien fue vista de fiesta el pasado fin de semana.

“Ocurrió un milagro, estoy embarazada (quiero otra niña)”, escribió Vanessa López en sus historias de Instagram tras hacerser un examen de sangre, dejando en shock a sus seguidores. Cómo se recuerda, ella ya tiene una hija con ‘Tomate’ Barraza llamada Emiliana.

¿Qué pasa con ‘Tomate’ Barraza?

Cabe señalar que, tras sus imágenes de fiesta con ‘Tomate’ Barraza, Vanessa López aseguró que no volvería con él y que solo han vuelto a ser amigos. “Ya se lo manosearon, desayunaron, almorzaron, cenaron, todo. ¿Cómo voy a tocar eso ya?”, indicó.

No obstante contó que el padre de su hija le confesó que era la mujer de su vida. “Hasta el día de hoy, hablando por teléfono, él me dijo que yo soy el único amor de su vida y voy a ser el único amor de su vida. Así me dijo. Pero es así porque hay amores que te marcan y eso no quiere decir que vas a retomar una relación o algo“, agregó.

