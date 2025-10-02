Vanessa López dice que no piensa volver con ‘Tomate’ Barraza. Tras su reciente acercamiento, la modelo señaló que no aceptaría estar con él nuevamente luego de su romance con la cantante desu orquesta, Ingrid Mijares, a quien acusó de meterse en su relación.

“Ya se lo manosearon, desayunaron, almorzaron, cenaron, todo. ¿Cómo voy a tocar eso ya? Él me dejó por otra y después regresa, imagínate, esa ya se lo chapó y ya le hizo de todo. ¿Y con esa boca cochina me quieres venir a besar? ¡Qué cosas habrá echo con esa boca! Yo por eso me bloqueo y no regreso con ningún ex”, declaró a Instarándula.

En ese sentido, explicó que si ahora acompaña a ‘Tomate’ Barraza a sus conciertos es porque Ingrid Mijares ya no forma parte de la orquesta. “Él es chévere cuando está sin flaca. Si después está con otra, yo no tengo ningún problema, hasta me la puede presentar y yo me hago pinky de ella. El tema era ella, después si tiene otras chicas, yo normal”, indicó.

Además, recalcó que ‘Tomate’ Barraza nunca oficializó a la cantante como su pareja. “(Ella) Se portó mal, le agarré tirria. Esa es maldita. (…) No he hablado con ‘Tomate’ de ella, para nada. A mí nunca me dijo que estuvo con ella para empezar, nunca tuvo el título. (…) Ya no está en la orquesta y asumo que tampoco está en su vida”, agregó.

