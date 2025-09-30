Vanessa López niega rotundamente haber estado vigilando a ‘Tomate’ Barraza, aclarando que “yo no soy como Samahara”. La modelo, quien fue captada acompañando al cantante en varias presentaciones en Lima, desmintió los rumores que la señalan como controladora, argumentando que ambos están solteros y mantienen una relación tranquila pero independiente. López reconoció que durante su última salida “fluyó” la situación y la pasó muy bien, aunque precisó que actualmente solo mantienen contacto esporádico y cordial como padres de su niña.

Dayanita 'cuadra' a Jair Céspedes: "Una persona borracha sí sabe lo que hace"

Magaly Medina, sin embargo, expresa escepticismo sobre estas declaraciones, recordando que Vanessa confesó tener un “remember” con su ex pareja durante grabaciones de sus realities. La ‘Urraca’ señaló que López tiene una debilidad por Barraza que ella misma admitió cuando creía que las cámaras no la grababan.

