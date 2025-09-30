Vanessa López se pronunció en redes sociales luego de las imágenes difundidas por ‘Magaly TV, la firme’. Cómo se sabe, está noche, la ‘urraca’ mostrará en su programa imágenes de la influencer junto a ‘Tomate’ Barraza en una salida nocturna que terminó en llantos y abrazos.

“Yo no puedo estar enojada con una persona por mucho tiempo, no me guardo rencor a nadie y no puedo odiar. Tengo un corazón sano, no sé si eso sea bueno o malo, pero estoy feliz de ser así. Elijo vivir sin rencores, elijo perdonar, elijo ser buena, elijo no pagar con la misma moneda, elijo romper los patrones, elijo mi paz, elijo mi tranquilidad”, inició señalando.

Asimismo, agregó que jamás podría odiar a ‘Tomate’ Barraza. “Estoy feliz de ser así a pesar de haber pasado por tanto. Soy una mujer de carácter fuerte y sentimientos débiles, difícil de entender y a veces me domina el orgullo, pero estoy segura que mala mujer no soy y siempre doy lo mejor de mí. Sin rencores porque nunca podría odiar a las personas que un día quise y amé con todo mi corazón”, indicó.

La ex de ‘Tomate’ Barraza además compartió imágenes suyas bailando con el salsero para demostrar que la relación entre ambos ha mejorado y no le guarda ningún resentimiento. “Esto es una muestra de eso. ¡Sin rencores ‘Tomatín’!”, señaló.

Vanessa López y ‘Tomate’ Barraza juntos

En las imágenes de Magaly Medina, se ve a ‘Tomate’ Barraza y la madre de sus hijos divirtiéndose juntos. Al final, ambos terminan abrazos. El informe completo se verá hoy a las 9:45 p.m. “¡Hoy en ‘Magaly TV, la firme’! Remember a la vista. La maratón de Vanessa López y ‘Tomate’ Barraza que termina en llantos y abrazos”, dice el adelanto del programa.

