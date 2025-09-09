Vanessa López tras noche loca con su ‘amigo’ de Nueva Zelanda: “Tanta vaina por una salida fresh”, fue su defensa en redes sociales luego de que fuera ampayada. La influencer, que fue vista besándose con un peruano que pinta casas en el extranjero, salió a aclarar que solo fue una salida informal, argumentando que ya no se puede tener amigos hombres sin generar polémica.

Al respecto, Magaly Medina, ironizó sobre su justificación, recordando que a ‘Vane’ le gustan las relaciones complicadas como la que tuvo con ‘El Chony‘. La ‘Urraca’ concluyó que, para que un novio sea oficializado y publicado como ella exige, primero debe encontrar uno que cumpla con su gusto por los vínculos llenos de “sal y pimienta” que rompan con la monotonía.

