Vanessa Pumarica, la exmejor amiga de la cantante Pamela Franco rompió su silencio en ‘Magaly TV La Firme’, donde admitió su participación en la famosa “llamada tripartita” que involucró a Franco, a Pamela López (entonces esposa de Christian Cueva) y a ella misma, aunque aclaró que no estaba presente durante el momento del Yape. Pumarica confesó que, como amiga, incluso tuvo la intención de advertirle a Franco que no estaba bien involucrarse con un hombre que aún estaba casado, reconociendo que el cariño que sentía por ella perdió objetividad al permitirle que siguiera en esa relación.

Vea también: Greissy Ortega saca pruebas y ADVIRTE a Ítalo Villaseca: “Irás preso por falsificación de documentos”

Por su parte, Magaly Medina, cuestionó severamente su papel, argumentando que una amistad verdadera debe ser frontal para evitar el sufrimiento, especialmente cuando existen rumores de que el futbolista también salía con otras mujeres, situando a Franco como “la segunda, la tercera o la cuarta”.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO