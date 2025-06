Vania Bludau dejó ver su lado más íntimo al hablar por primera vez sobre la pérdida del bebé que estaba gestando, fruto de la relación que tuvo con su expareja y con quien terminó a inicios de este 2025.

La exchica reality manifestó al programa de Peluchín que este tema ya puedo tocarlo con mayor fortaleza. “Quedé embarazada, se dio, duró 7 semanas. Hubiera amado ser mamá, ahora ya no lloro“, expresó.

“El año pasado estuve buscando bebé por varios meses”, agregó la también exbailarina de cumbia, precisó que luego de pasar el difícil momento, sufrió un gran dolor porque su expareja no quiso volver a intentar ser padres, por lo que la relación se vio afectada y decidió terminarla.

“Me di cuenta cómo era como pareja y lo vinimos intentando y luego de que tuve la perdida, él ya no lo quiso intentar. Yo me quedé en el aire. Ya he sanado bastante y ya llegará mi momento”, añadió.

