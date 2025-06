La farándula peruana vuelve a encenderse. El pasado miércoles 18 de junio, el creador de contenido Ric La Torre compartió una conversación privada con Vania Bludau, en la que la modelo criticó duramente a Onelia Molina. Según Bludau, la ex de Mario Irivarren estaría “victimizándose” públicamente para ganar protagonismo tras su ruptura.

“Ya entendió cómo funciona el show”

En el diálogo revelado, Vania no dudó en señalar que Onelia se habría sumado al espectáculo mediático. “Tienes razón, ya entendió”, respondió Bludau cuando Ric sugirió que Molina estaba disfrutando del papel de víctima. La conversación se dio luego de que Onelia insinuara que ciertos eventos en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao influyeron en su separación.

Reacciones tras la boda de Alejandra y Said

La tensión aumentó cuando Onelia apareció en el programa donde trabaja, cantando junto a Mario Irivarren, lo que generó rumores de una posible reconciliación. Vania cuestionó esta actitud: “¿Qué hace después cantando con él? ¿Y luego Mario cuidando a su perrito?”, expresó con evidente incomodidad.

Cabe recordar que Vania Bludau reapareció recientemente en el reality de competencia, lo que generó incomodidad en Onelia. Aunque Bludau aseguró no tener problemas con ella, dejó claro que no busca entablar una amistad. “No le tengo cólera, pero tampoco te pases”, dijo en una entrevista.

¿Rivalidad o simple coincidencia?

Aunque ambas han intentado mantener la compostura frente a cámaras, los cruces indirectos y las declaraciones filtradas alimentan la narrativa de una rivalidad. La audiencia, por su parte, no ha tardado en tomar bandos, convirtiendo el tema en tendencia en redes sociales.

Un triángulo mediático que no termina

Con Mario Irivarren en el centro de la controversia, y las constantes apariciones de Vania y Onelia en televisión, todo indica que este triángulo mediático seguirá dando de qué hablar. ¿Se trata de una estrategia para mantenerse en el foco o de emociones reales expuestas ante el público?