Vania Bludau confirmo que no ha tenido ninguna comunicación con él desde su separación. En conversación con un reportero de Magaly TV, La Firme, la modelo señaló que no existe razón para hablar con alguien con quien vivió situaciones difíciles, lo que marca un cierre definitivo a su historia con el excombatiente.



La exchica reality explicó que, a su juicio, sería ilógico establecer contacto con una persona con la que atravesó momentos complicados, dejando en evidencia que no hay posibilidad de reconciliación. Aunque no brindó detalles adicionales sobre los motivos del distanciamiento, Vania remarcó que no ha recibido ningún tipo de mensaje de Mario Irivarren y reafirmó que no espera que eso ocurra.

