Vania Bludau jura que no tiene nada que ver en el final de la relación de Mario Irivarren y Onelia Molina. La chica reality fue interceptada por las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’ a su llegada a Lima y dejó entrever que ellos ya habían terminado antes de todo el escándalo.

“Los protagonistas son ellos, yo por ahí salgo sobrando, pero creo que ellos no van a hablar de por qué terminaron y en qué momento terminaron, ellos creo que tienen que arreglar sus temas y que digan la verdad de cuando terminaron. Acuérdense del audio que sale él hablando con Ale”, declaró Vania Bludau a ‘Magaly TV, la firme’.

En otro momento, negó ser culpable del fin de la relación y restó importancia a las críticas que ha recibido a raíz de todo este escándalo. “Yo realmente no tengo la culpa de nada, yo sé que no soy culpable de que hayan terminado. Me da risa los comentarios que puedan haber”, indicó.

El video de Alejandra Baigorria y Mario Irivarren

Como se recuerda, en el video viralizado en redes sociales se escucha que Mario Irivarren le dice a Alejandra Baigorria que ya terminó con la odontóloga. “Vania está atrás tuyo y no sé qué hacer”, le dice la ‘rubia de Gamarra’. “Ya terminé con Onelia, ya me entendió. (…) Dile que mañana la llamo, quedamos”, le responde el chico reality.

¿Qué dijo Onelia Molina sobre el video?

Cabe señalar que en su momento, Onelia Molina confesó que si escuchó la conversación que Alejandra Baigorria con Mario Irivarren sobre Vania Bludau. “Yo sí llegué a escuchar algo ahí. No quiero dar detalles, pero yo escuché, obviamente, y siento que a cualquier mujer le hubiera incomodado la situación, y me incomodó”, declaró.

Este lunes, en declaraciones a ‘Magaly TV, la firme’, confesó que su relación no solo terminó por eso sino por otras circunstancias que pasaron en la boda. “La verdad es que yo he pasado cosas y circunstancias en ese matrimonio que decidí no contar y mantenerme al margen, pero la gente las puede ver y sacar sus conclusiones. Yo tomé una decisión en base a algo y creo que las cosas caen por su propio peso”, indicó.

