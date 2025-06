Vania Bludau se pronunció tras las declaraciones de Onelia Molina, quien dijo a las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’ que las personas deberían ser más consecuentes con lo que dicen y lo que hacen. Esto luego de que se difundiera una fotografía de la hica reality supuestamente abrazando a Mario Irivarren en la boda de Alejandra Baigorria.

Cabe señalar que en reiteradas ocasiones Vania Bludau dijo que jamás conversaría con Mario Irivarren luego de la escandalosa forma en que terminó su relación, en medio de acusaciones de agresión. “Creo que las personas deben ser consecuentes con lo que dicen y lo que hacen”, declaró Onelia Molina luego de la difusión de la polémica imagen.

Consultada al respecto, Vania Bludau descartó tener algún tipo de enemistad con la ex de Mario Irivarren y restó importancia a sus declaraciones. “Yo no le he hecho nada a ella, eso es lo que me da risa, es una payasada todo”, indicó al reportero de Magaly Medina.

¿Qué dijo Vania Bludau sobre la foto con Mario Irivarren?

En declaraciones a las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’, Vania Bludau negó haberse abrazado con Mario Irivarren. Según indicó, habría tratado de conversar con el chico reality y colgó su mano sobre él para decirle algo. Asegura que no mantuvieron una relación extensa y que su ex tenía una “cara de autogol”, por lo que negó que haya habido un acercamiento entre ambos.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO