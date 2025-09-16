“Mi Gastoncito se fue hoy”: el adiós más difícil

Vania Bludau atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida personal. A través de su cuenta oficial de Instagram, la exchica reality reveló que su perrito Gastón —a quien cariñosamente llamaba “Gastoncito”— falleció luego de luchar por mantenerse junto a ella. “Fue muy triste verlo luchando por mantenerse con nosotros, pero ya no podía más”, escribió con profunda tristeza.

La modelo describió con ternura los gestos únicos de su mascota: “Caminaba como un pequeño caballito de barbas frondosas y ladrido grave como de señor mayor”. Para Vania, Gastoncito no era solo una mascota, sino un miembro más de su familia, presente en momentos clave de su vida y siempre dispuesto a acompañarla en silencio.

Vania Bludau y un vínculo que trascendía las palabras

“Quien tenga mascotas entenderá el dolor que siento en mi corazón”, agregó Vania Bludau, dejando claro que el vacío que deja Gastoncito no se llena fácilmente. En sus palabras, se percibe no solo el duelo por la pérdida, sino también el agradecimiento por los años compartidos. “Me rechazaba los besos, pero me hacía sonreír como nadie”, confesó entre lágrimas.

La influencer también recordó cómo su perrito pedía “pollito” cada vez que la veía almorzar, y cómo su presencia era parte de la rutina diaria. “Ya no estará mi gordo pidiéndome pollito”, escribió, generando empatía entre sus seguidores, quienes compartieron mensajes de apoyo y experiencias similares.

El coro de los ‘Gastones’ pierde un integrante

Vania Bludau, quien tiene otras mascotas en casa, mencionó que el “coro de los Gastones” —como llamaba cariñosamente a sus perros— ha perdido a uno de sus integrantes más queridos. La frase, cargada de nostalgia, refleja cómo la convivencia con sus animales ha sido parte esencial de su vida emocional y familiar.

La exchica reality ha sido abierta en redes sobre sus vínculos afectivos con sus mascotas, incluso tatuándose el rostro de uno de ellos. Esta pérdida, sin duda, marca un antes y un después en su vida, y sus seguidores han respondido con cariño, reconociendo el valor de los vínculos que no necesitan palabras para ser profundos.

