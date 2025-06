Vania Bludau manifestó haberse sentido fastidiada que su nombre se haya visto involucrado luego que Mario Irivarren generara un revuelo por su idea de ‘cerrar ciclos’, ya que tenía un tiempo trabajando tranquila en Lima.

“Yo he estado escondida bajo tres mil piedra”, expresó su su decisión de permanecer con un perfil bajo luego que volviera de Estados Unidos para trabajar.

La exchica reality dejó en claro que no sabe nada de la relación sentimental que tuvo Mario Irivarren con Onelia Molina. “No veo congruencia en que una pareja mía pueda hacer eso”, precisó por lo que hizo su expareja pese a que tenía una estable relación.

CERRAR CICLOS

En cuanto a la intención que tuvo el chico reality de ‘cerrar ciclos’, Vania Bludau dejó en claro que “para mi era tema cerrado desde que se terminó. Viajé para Miami, hice mi vida, he tenido otra relación, también terminó y no ando hablando de nadie. Cuando uno cierra ciclos, lo hace porque uno quiere, no porque la otra persona tiene que decirte para cerrarlo”.

“No he dejado puerta abierta, lo que pasa es que él no sabía como responder, y eso si me da pena porque le faltó un poquito más de inteligencia (señalando la cabeza)”, agregó.

