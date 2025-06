¡Fuertes declaraciones! El programa ‘Magaly TV, la firme’ no se quedó de brazos cruzados y fue en búsqueda de Mario Irivarren, Vania Bludau y Onelia Molina tras la filtración de la imagen donde los exs salen abrazados en plena boda de Alejandra Baigorria.

Aunque el popular ‘Calavera coqueta’ mantuvo silencio ante los cuestionamientos, Vania sí se animó a responder qué había pasado con ellos: “Yo no tengo la culpa de nada, sé que no soy culpable de que ellos hayan terminado… ni siquiera me había acordado de que me había colgado de este“, dijo.

Vea también: Vania Bludau abandona Lima tras filtración de foto íntima con Mario Irivarren en la boda de Ale Baigorria

Por su parte, Onelia no fue ajena y también hizo su descargo: “Cada acción tiene sus consecuencias y la verdad es que, la verdad siempre sale a la luz. Deben ser consecuentes con lo que dicen y hacen“, añadió incómoda.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO